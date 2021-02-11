英超︱車路士副選險勝10人修咸頓 華拿開齋 黃喜燦梅開二度助狼隊連捷 (00:06)

車路士過去數日先後不敵曼城及祖雲達斯，由歐聯戰場回歸後，對修咸頓輪換5將。芝維爾取代馬高斯阿朗素，與同樣今季首次正選的羅夫度斯卓克，在9分鐘分別開出角球及二傳，助客串中場的小將杜利奧查洛巴頭槌建功。華拿其後曾食詐糊，芝維爾下半場更禁區內踢跌客軍邊衛利夫拿文度，禾特普斯12碼中鵠一度扳平，但這名修咸頓隊長其後惡意犯規領紅。「藍戰士」最後15分鐘多打一人，由華拿跨季近10場聯賽首次破網及芝維爾埋齋，全取3分，以兩分壓過今輪賽前排榜首的利物浦。

其餘賽果方面，狼隊憑魯爾占美尼斯兩度助攻新兵黃喜燦，主場2：1險勝紐卡素；列斯聯由守將迪亞高洛蘭迪早段一箭定江山，擊敗屈福特後取得首勝；賽前6戰全敗的諾域治，作客悶和般尼後亦取得今季第一分。

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