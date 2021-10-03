乒乓亞洲賽︱兩混雙組合4強齊失利 為港添兩銅 再迎男女雙8強 (00:46)

港隊於多哈出戰亞洲賽，在當地時間昨日（2日）接連出戰單打、男女雙及混雙，其中杜凱琹及黃鎮廷在混雙4強面對日本隊的户上隼輔/早田希娜，以直落3局敗陣，不設季軍戰下獲得銅牌。隊友何鈞傑與李皓晴緊接出戰韓國隊的張禹珍/田志希，首局以11：7響頭炮後無以為繼，直落以局數9：11、5：11及6：11敗陣，同樣無緣決賽，奪得銅牌。

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4名港隊主力明日轉戰男、女雙8強，杜凱琹昨在女雙與老拍檔李皓晴合作，先以直落3局淘汰約旦隊，再以局數3：1擊敗印度隊，躋身8強。黃鎮廷與何鈞傑在男雙先後以直落3局淘汰尼泊爾隊及哈薩克隊，同樣躋身8強。港隊另一對女雙組合朱成竹及吳穎嵐，亦連挫尼泊爾隊及馬爾代夫隊組合，打入8強，男隊的林兆恒及吳柏男同樣連過兩關，取得男雙8強一席。

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