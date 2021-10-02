劍擊｜何廸琳為生計轉兼職打劍  完成全運力戰本地賽為亞運搶分 (20:54)

24歲港將何廸琳上月隨隊出征全運，但隊友朱嘉望隔離訓練時受傷，港隊僅得3名劍手出戰4人合演的團體賽，最終她與江旻憓及連翊希面對奧運聯合隊僅負42：45，再於名次賽以第7名畢業，屬港隊此項歷來最佳。她今日出戰康文署公開劍擊錦標賽，8強以9：15敗予最終奪冠的連翊希。原來大學4年級全職打劍的她，因疫情無法出征而改為兼職劍手，「我並非生於富裕家庭，希望有收入幫補家計，所以決定投身職場，之後為全運請假，隔離時就work from home」。

何廸琳曾奪U23亞洲賽金牌，現為港隊成年組第5號劍手，全運臨危受命由副選變身主力之一，她笑言當時難免緊張，但慶幸中國強手未熟悉其打法，能夠在爭持中守住分數，可惜成績未足夠提升體院的獎學金級別。她表示，為生計將繼續兼職打劍，亦因一份熱愛會盡力遷就日程，「現在星期一至五收工後，都會返體院訓練，每周練15小時，慶幸拍賣行工作時間可以協調。知道要爭取亞運資格難度極大，但我都希望繼續隨隊出征，盡力打好每一場，以表現爭取機會」。

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