菁英盃｜茹子楠加盟東方4季首入球  助破理文不敗身  稱努力換成果 (19:50)

兩支季初菁英盃不敗之師，今午在斧山道運動場對碰，有892人入場。理文有中場迪高今季加盟後首次倒戈前東家，陣中還有東方舊將的射手洛迪古斯及中堅荷西安祖。東方憑中堅基頓於13分鐘接應罰球傳中門前頭槌先開紀錄，半場領先1：0。理文於63分鐘由後備入替3分鐘的基華尼頓扳平。戰至75分鐘，同樣後備入替的東方翼鋒艾華頓快速反擊射成2：1，今季首次上陣即建功，加上入替串演右翼衛的茹子楠於82分鐘鎖定勝局，以3：1打破理文今季不敗身。

23歲港足中場茹子楠經歷上季外借晉峰後，今季重返東方，不再是菁英盃U22適齡球員，今仗終取得自2017年10月起，效力東方一隊後4季以來首個入球。

這名曾短暫加盟葡甲球會科瓦彼達迪的港將在稱，為這個入球等待已久，他說：「心情好興奮，這個入球真的等了好耐，外借經歷令我成長很多，得到不少上陣機會，亦有加操射門，令我現在落場少了怯場。這是努力換來的，難說早或遲，但總會有好結果。」

他續稱需為失球付上責任，故在飲水時間一分鐘好好反思，讓自己重新專注比賽，「我心裏是想追返（入球），而不是向後退。估唔到是踢右閘入到波，是些不習慣，不過教練也是看到我有些特性，才讓我踢這位置，這一刻要相信教練，能夠落場已很開心」。

傑志上仗擊敗標準流浪取今季首勝後，將於明午3時半在將軍澳運動場，面對開季3仗不敗的冠忠南區，新加盟中場陳肇鈞已完成註冊，有機會倒戈前東家。

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