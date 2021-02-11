西甲︱巴塞新星柏迪疑過早復出致舊患復發 無緣戰馬體會 馬天尼斯未排除掌魯營 (16:39)

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18歲的柏迪在上月中對拜仁慕尼黑的歐聯後拉傷左大腿前肌，休養兩周後在日前對賓菲加一仗復出，上陣68分鐘，但在昨日的操練中同一位置再次受傷，未被列入大戰馬體會的比賽名單。西班牙《阿斯報》指柏迪在對賓菲加一戰前僅操練3課，較原定計劃的10課少，疑因此出事，而柏迪上季各項賽事共上陣73場則是遠因。

巴塞主帥朗奴高文亦盛傳因球隊表現欠佳，如明仗落敗後將被革職。比利時國家隊教練馬天尼斯被指是繼任熱門，他昨受訪時未排除接掌魯營的可能性：「我與他們現時未有任何接觸，也希望領軍打明年世界盃，但在足球世界，今日不知明日事。」

另外，畢爾包在今晨西甲憑老將魯爾加西亞入球，1：0小勝艾拉維斯，另一前鋒伊拿基威廉斯則自2016年4月起，連續203場西甲上陣，打破賽事紀錄。

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