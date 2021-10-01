英超｜高普拒丹尼爾卡特邀請「接任」占士邦 笑稱泳褲登場會嚇怕世人 (21:12)

丹尼爾卡特近日四出為新片《007：生死有時》宣傳，今日於天空體育節目接受愛隊名宿加歷查的訪問。加歷查問到，高普會否是占士邦的接任人選時，笑說「我一直崇拜他，所以答案會是『yes』。我曾數次與他碰面，感覺到他會是令你想跟隨的人」。不過，他又提起敵對球會曼聯，笑說「另一人選我想是費格遜，我確實不應提及他，但他絕對是一個好領袖」。

高普正為後晚主場對曼城的英超大戰準備，今晚出席賽前記者會時表示，難以勝任占士邦工作，「多謝他的讚美，但我肯定做得不好。試想像我穿泳褲走出水面一幕，肯定全球觀眾會即時熄機。他的工作是拯救世界，而我的責任是幫助利物浦」。

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