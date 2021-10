英超｜高普拒丹尼爾卡特邀請「接任」占士邦 笑稱泳褲登場會嚇怕世人 (21:12)

丹尼爾卡特近日四出為新片《007:生死有時》宣傳,今日於天空體育節目接受愛隊名宿加歷查的訪問。加歷查問到,高普會否是占士邦的接任人選時,笑說「我一直崇拜他,所以答案會是『yes』。我曾數次與他碰面,感覺到他會是令你想跟隨的人」。不過,他又提起敵對球會曼聯,笑說「另一人選我想是費格遜,我確實不應提及他,但他絕對是一個好領袖」。

高普正為後晚主場對曼城的英超大戰準備,今晚出席賽前記者會時表示,難以勝任占士邦工作,「多謝他的讚美,但我肯定做得不好。試想像我穿泳褲走出水面一幕,肯定全球觀眾會即時熄機。他的工作是拯救世界,而我的責任是幫助利物浦」。

其他報道:乒乓亞洲賽|兩對混雙港將齊挫烏茲別克組合 分途爭入4強力求獎牌

其他報道:菁英盃|何思哲20秒破門獲讚賞 費利浦薩起孖 晉峰3蛋贈港會開齋

"Do you think Jurgen Klopp would make a good James Bond?!" 🤣



Jamie Carragher speaks to 007, aka Daniel Craig as the latest Bond movie No Time to Die is released in cinemas 🎬 pic.twitter.com/uxVpEl1OJD— Sky Sports News (@SkySportsNews) October 1, 2021