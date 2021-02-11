歐國聯｜西班牙征意續棄皇馬兵 巴塞17歲新星加維首入選 法國未召基奧特 (23:02)

意大利隊及西班牙隊下周三在米蘭爭入歐國聯決賽，安歷基再次放棄皇馬兵，反而將今季分別已披甲6次和4次的加維及耶利米賓奴納入隊中，若加維披甲對意軍，便可成為歷來上陣最年輕的西班牙國腳。安歷基說：「我已長時間留意加維，他在巴塞青年軍表現突出，令人印象深刻。毫無疑問，他將有光明的前途。」

較加維年長一步巴塞隊友法迪今次被棄用，安歷基解釋是由於對方傷癒復出不久，並說：「他目前最好留在球會重拾狀態，我肯定在不久的將來，他可再為國家隊賣力。」入選的巴塞球員尚有傷癒的18歲中場柏迪、老將布斯基斯及守將艾利加西亞。至於意軍23將中，主帥文仙尼重用歐國盃冠軍功臣，並續不選用前鋒摩斯堅恩及中場尼高路辛尼奧路。

歐國聯另一場4強將在意大利都靈市上演，由世界一哥比利時隊碰世界盃冠軍法國隊。「高盧雄雞」教頭迪甘斯再次放棄中鋒基奧特，並稱這全因戰術需要。昨度過35歲生日的基奧特於歐國盃期間，曾埋怨前鋒基利安麥巴比不傳球給他，傳言兩人有心病。此外，曾有打隊友前科的馬賽中場古安杜斯，取代染疫的車路士球星尼高路簡迪，或獲得首頂喼帽。

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