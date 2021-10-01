菁英盃｜何思哲20秒破門獲讚賞 費利浦薩起孖 晉峰3蛋贈港會開齋 (18:27)

這場在國慶日舉行的菁英盃，有684人入場。港會在今季首仗對冠忠南區時，開賽約20秒由羅賓士高閃電打開紀錄，今仗卻是開賽約20秒閃電失球，被晉峰27歲前鋒何思哲接應費利浦薩傳中門前射入，他亦繼上場對南區後，連續兩場早段建功。6分鐘，費利浦薩把握港會後防失誤，在前場截球再下一城。這名巴西籍翼鋒於完半場前接應隊長鄭璟昊傳中建功，今場梅開二度兼交出一個助攻，為晉峰半場領先3球，下半場未再增添比數後，最終大勝3：0，在今季第2場打開勝利之門。

晉峰今仗續有主教練艾斯達維需跨季停賽，總教練何信賢稱，滿意球隊上半場表現，僅下半場形勢比對方弱，進攻上也變得猶豫，但讚賞連續兩場入球的何思哲，「他季初狀態很好，希望汲取經驗，腳風更順，亦要學習如何再與隊友配合得更好。」他透露，新加盟的西班牙籍新中場戴亞高已完成隔離，雖已隨隊操練，今仗亦有到場觀戰，但狀態未足，仍需要一段時間才能上陣。而開季兩勝一和不敗的「一哥」理文，將於明午3時半在斧山道運動場大戰同樣不敗的東方龍獅。

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