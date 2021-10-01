足球｜熱刺歐協聯開齋 卡尼20分鐘內戴帽 復勇迎聯賽 (17:51)

熱刺今仗開賽8分鐘內便藉迪利阿里入12碼，以及盧施素建功領前。59分鐘，熱刺領隊紐奴一口氣換入3名攻擊球員孫興慜、盧卡斯莫拉及哈利卡尼。卡尼在68、76和87分鐘連入3球，助球隊以5：1挫於53分鐘破蛋的梅拿，與作客以2：1勝維迪斯的雷恩同是兩戰得4分升上榜首。

卡尼於英超5次上陣「食白果」，卻在歐協聯連同外圍賽獨取5球，在聯賽盃也已開齋，他說：「沒想過會後備上陣，每次入球都會令你有良好感覺，這是一件美事。」紐奴則說：「球隊此役的表現是重要的，一個好的賽果可帶來很多正面效應，能令我們回復過來，為下仗做好準備。」熱刺季初一度位列英超榜首，卻在經歷三連敗後跌落第11位，將在周日再度主場出擊，迎戰第8位的阿士東維拉。

李斯特城則在歐霸C組續頹，作客以0：1不敵歷基亞，賽後兩戰得1分包尾，這支在英超排第13的球隊，近6仗除了在聯賽盃淘汰米禾爾外，其餘5戰2和3負。韋斯咸在H組憑中場迪格蘭賴斯及鋒將賓華馬建功，主場以2：0輕取維也納迅速，連勝兩場得6分領前。

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