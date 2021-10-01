西甲｜蘇亞雷斯倒戈前未忘被巴塞冷待 籲沙維動盪中接掌須三思 (16:49)

阿蘇於去夏遭巴塞逼走，季前訓練只能獨自操練，輾轉加盟其西甲勁敵馬體會，終助新東家稱霸上季西甲，賽後致電家人痛哭一幕，依然深印球迷心中。他將領軍在聯賽再倒戈巴塞隆拿，賽前直言似是從對手看到報應，「我相信因果報應與命運，亦不會忘記去年季前，巴塞要我獨自操練，希望會令我憤怒，但我是一個專業球員，一樣會做好每天訓練」。

巴塞昨晨於歐聯分組賽，以0：3不敵賓菲加吞下恥辱敗仗。阿蘇看到舊主陷入危機，表示不會感到快樂，亦認為此時換帥於事無補。巴塞主帥朗奴高文當日有份把他踢走，但阿蘇拋開個情緒，認為球隊現時問題在於高文與會長拿樸達的關係，令球隊陷於不穩形勢。高文昨承認難掌握前途，盛傳巴塞名宿沙維是接任人之一，阿蘇則唱反調，「作為一個球迷，還有以他的智慧，相信都會認為今日、明日或短期內，都不是接掌巴塞的時機。」

馬體會剛於歐聯以2：1險勝AC米蘭，正是靠阿蘇操刀12碼奠勝，領軍暫列B組次席。不過，他們上輪聯賽以0：1敗予艾拉維斯，已是兩輪不勝，今仗需取勝返正軌。

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