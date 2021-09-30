歐聯︱車路士下半場10秒失球致兩連敗 前帥干地批杜曹未善用盧卡古 (16:24)

車路士作客都靈在上半場與祖雲達斯互無紀錄後，在下半場開賽僅10秒突然失守，被祖雲達斯藉換邊後首個攻勢破門，鋒將費達歷高基艾沙接應貝拿迪斯治妙傳，快車路士後衛魯迪格一步抽射得手，「斑馬軍團」在全場僅27%控球率及6次射門只得一次中龍，終便憑這個入球小勝全取3分，在H組兩戰全勝排榜首。同組另一場，辛尼特在主場以4：0大勝馬模。

由杜曹領軍的車路士罕有地兩連敗，這名德國籍領隊賽後稱，不能接受下半場剛開賽便失球：「我覺得球員今場在身心都出現疲態，引致有些決定變得遲緩，在這個水平的賽事，不可能在下半場僅數秒就失球。」

此外，車路士前鋒盧卡古今仗踢足全場未有入球，連續4場賽事入球荒。曾執教過車路士、帶領國際米蘭時與盧卡古共事奪冠的意籍教頭干地，為電視台評述時直言，杜曹不懂如何善用這名比利時隊中鋒，「他已經處於很高的水平，但一名球員必須繼續改進，直到退役的一天。如果擁有這樣的中鋒就需要善用他，我不認為車路士已找到方法如何運用他。盧卡古是進攻的支點，也可離開禁區用速度制勝。如果車路士搞清楚如何用好他，這支球隊在歐聯場上就難以被擊敗」。

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