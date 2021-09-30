歐聯｜巴塞吞賓菲加3蛋0分包尾  高層今開會或定朗奴高文去留 (13:24)

巴塞隆拿近况低迷，近5場各項賽事只得一勝，在西甲3勝3和排第6，繼首輪歐聯慘吞拜仁慕尼黑3蛋後，今場作客面對葡超勁旅賓菲加再以同一比數落敗，開賽僅3分鐘即被主隊的達雲紐尼斯攻破大門，中堅碧基更早於33分鐘便因戰術調動而被換出，及後換入安素法迪及菲臘比古天奴後仍未有起色，反被賓菲加前鋒拉法施華再下一城，以及達雲紐尼斯射入12碼梅開二度，加上後衛艾利加西亞於尾段兩黃一紅被逐，最終以0：3鎩羽而歸，自2000/01年球季後再次在歐聯分組賽兩連敗，且兩場失6球兼未有入球，該屆正是巴塞對上一次未能在歐聯分組賽晉級。賓菲加此前7次與巴塞交手僅一勝，今次是繼1961年歐洲冠軍盃（歐聯前身）決賽後、相隔長達60年再次擊敗巴塞。

巴塞連同上屆歐聯已連續5場不勝，是自1997年以來首次有此劣績，當中有4場敗仗。朗奴高文在落後0：3時被拍攝到苦笑，他在賽後稱：「我感受到得到所有球員支持，其餘的事我不知道。（球會支持？）我不清楚球會的想法，個人前程亦不到我掌握。」據報巴塞高層在當地時間周四召開緊急會議，討論是否向朗奴高文「開刀」，但西班牙電台RAC1稱，這名荷蘭籍教頭的帥位，或待下周日西甲作客大戰馬德里體育會後才再定奪。球員布斯基斯及法蘭基迪莊則認為，此刻不是更換教練便可解決問題，球員需承擔責任走出困境。

E組另一場，拜仁慕尼黑在主場以5：0大勝基輔戴拿模，兩仗入8球零失球高踞榜首，33歲波蘭隊射手羅拔利雲度夫斯基梅開二度後，在今年各項賽事已累積41球，屬歐洲五大聯賽入球最多球員。

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