歐聯｜C朗破上陣紀錄兼成絕殺之王 挫黃潛謙稱「做了份內事」 (12:11)

曼聯首仗歐聯作客不敵年青人，今仗與西甲球隊維拉利爾合演上屆歐霸決賽翻版，但3名後防正選哈利馬古尼、勞基梳爾及雲比沙卡因傷及停賽缺陣，防線殘陣迎戰。C朗則以第178場超越門將名宿卡斯拿斯，成為歷來歐聯上陣次數最多球員，亦是這名葡萄牙隊球星第900場球會賽事。

「紅魔」近4場各項賽事3敗陷入信心危機，包括主場兩連敗，今續在奧脫福球場出擊，上半場卻被維拉利爾快速反擊反客為主，多次有入球良機，翼鋒丹祖馬頻頻在左路為今場正選右閘的達洛治帶來麻煩，包括有兩次威脅射門，但被門將迪基亞再次神勇撲出，協助球隊上半場劣勢下力保不失。

「黃色潛艇」在換邊後53分鐘，仍憑丹祖馬在左路突破，助攻予柏高艾卡沙門前打破僵局。不過曼聯在7分鐘後扳平，左閘阿歷士迪尼斯在罰球攻勢於禁區外接應般奴費南迪斯傳中，第一時間窩利扳平，是這名巴西國腳加盟紅魔兩季的第一球。曼聯之後換入卡雲尼及連格傾力反撲，前者不惜氣力逼搶，後者在補時曾有近射被客軍門將魯利僅撲出，戰至補時5分鐘，連格在敵衛封阻前二傳，造就全場表現沉寂的C朗在禁區內窄位起腳破網，入球後立即脫衣「騷肌」慶祝，協助曼聯以2：1絕殺對手，取得今屆歐聯首勝。迪基亞全場6次撲救成另一功臣。

C朗今仗只得3次射門，成功盤扭及失控球數據亦不理想，惟把握完場前機會協助全取3分，亦攻入他歷來對「黃潛」第14個入球。歐聯官網賽後盤點這名36歲球星的紀錄，除了獨佔最多上陣，他亦以136球及42次助攻成賽事之最，而90分鐘後補時有12個入球成「絕殺之王」，比美斯入6球多一倍。C朗賽後感謝球迷的打氣聲，令球隊扳平後一直相信有力反勝，「我做了我的工作，有時我踢得好未能入球，今場不是我發揮最好的賽事卻有入球，這是一場重要勝仗」。領隊蘇斯克查稱，當C朗在場時，就代表總有機會入球，「他已這樣做過很多次，一個月前他在國際賽對愛爾蘭隊，早段就射失12碼，觸球亦不多，但最後兩分鐘入了兩個精彩頭槌，他的心理及專注程度就是這麼強大」。維拉利爾後衛柏奧托利斯化也俯首稱臣稱：「這就是C朗的能力，他是只有一次機會就能入球的球員。我們兩仗表現都比阿特蘭大及曼聯出色，但不幸是兩仗只得1分。」

曼聯10月起連場硬仗，先在周六英超主場對愛華頓，下場歐聯於10月底主場對阿特蘭大，後者今晨主場以1：0小勝年青人，以4分暫列F組首名。紅魔因對賽成績屈居同得3分的年青人排第3。蘇斯克查重申，若要晉級必須取得10至12分：「我寧願首兩場是一場勝仗和一場敗仗，都不想是兩場和局。過去一周是艱難，今場勝利對球隊相當重要，尤其上場落敗後更需要用勝利讓球隊反彈。」

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