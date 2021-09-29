壁球｜林鄭稱下屆全運難增減項目 壁總望明春辦雙打國際賽備戰亞運 (20:59)

香港壁球總會今日（29）假灣仔會展舉行60周年誌慶，任主禮嘉賓的特首林鄭月娥稱，香港下屆雖有份主辦全運，但加入壁球項目「非常有難度」，只能盡力爭取。壁總主席邱達根則表示因應杭州亞運增設壁球混雙項目，期望明年3、4月舉辦雙打國際賽，供港隊球手備戰。
林鄭月娥在典禮致辭時稱，已收到邱達根來信，請求在2025年粵港澳全運加入壁球作競賽項目，但引述民政事務局方面的資訊稱有難度，壁總或要「管理期望」。對於林鄭的說法，邱達根表示：「特區政府支持是有的，但更要看國家體委那邊，怎樣支持香港作為其中一個主辦城市。聽特首的說法，根據過往的規則和做法就不容易的。（看看）會否有特殊情况呢？例如香港難得主辦，可以有一些彈性。我們只能說盡量爭取做競技項目。」
亞洲壁球總會今年4月，確認明年杭州亞運設混雙項目。邱達根稱賽制上每個地區會以團體賽成員合組兩隊雙打，去年9月上任的總教練Peter Genever正嘗試不同配搭：「我們有好好的運動員底子，但蝕章的是他們不是主攻雙打，印度、馬來西亞等國練習雙打多過我們。」他期望在明年3、4月舉辦一場國際或區域性雙打賽，邀請不同地區的球手來港切磋，為港隊備戰亞運，但承認如有隔離氣泡等防疫措施，成本會是好大問題。
壁總慶典亦向運動員頒發多個獎項，雅加達巨港亞運女團金牌成員陳浩鈴、何子樂及李嘉兒齊獲最有價值運動員獎，男將梁子軒獲傑出運動員獎，但大部分球員在外比賽，只得已退役一年的陳浩鈴親身領獎。她表示這是一個肯定，希望後輩得到更多關注：「疫下備戰亞運不容易，很多防疫措施都是磨練……我看完他們近期埃及的比賽片段，覺得可能太長時間未比賽，要些時間習慣比賽節奏。」Joey現於香港浸會大學攻讀碩士，同時在體院任文職，稱還是未能停下來：「辦公室在壁球室隔籬，開門聽到壁球聲，會懷念做運動員幸福的時間，午飯時間也會去練跑。」
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