歐聯｜基沙文認回巢馬體會曾失信心 破入球荒歸功施蒙尼 (16:48)

今晨（29日）歐聯除了有美斯首度為新東家巴黎聖日耳門建功，其舊拍檔基沙文亦取得回歸馬德里體育會的首個入球，加上另一巴塞隆拿前射手蘇亞雷斯補時射入12碼，在B組作客以2：1反勝AC米蘭。兩軍鄰會則在D組失利，皇家馬德里主場意外地遭「新丁」舒列夫絕殺。
首仗悶和波圖的馬體會，今仗早段被AC米蘭翼鋒拉菲爾利奧攻破大門，但對方中場基斯爾其後兩黃一紅，令他們有超過一小時多打一人的優勢。基沙文於84分鐘搶點接應傳中撞射扳平，加上敵衛皮爾卡魯魯補時禁區手球，由蘇亞雷斯操刀12碼中鵠，助馬體會反勝，續追兩戰全勝的利物浦。紅軍憑前線「埃及文明」包辦5個入球，中場居迪斯鍾斯策動當中4球，作客以5：1大勝波圖。
基沙文近期表現低迷，之前3仗西甲正選均無進帳，今仗後備入替但開齋，他稱這是主帥施蒙尼的功勞：「因為是最後一日才轉會，完全新的戰術、隊友，備受批評令我缺乏信心。不過，我知球迷想看到我今晚這樣的表現。感謝教練助我接近回到最佳狀態，這是我回來的原因，為他，也為球會、球迷。」
而在D組，皇家馬德里雖然全場多達31次射門，但只得賓施馬射入12碼一度扳平，末段更被摩爾多瓦球隊舒列夫絕殺，主場以1：2告負。主帥安察洛堤對球隊把握力差勁感到無奈，又為中場新星卡馬雲加客串左閘辯護，稱對方出身該位置。同組國際米蘭則主場被薩克達悶和0：0，各落後舒列夫5分。
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