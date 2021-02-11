歐聯｜美斯瞓地排人牆賣力協防 開齋助PSG挫曼城 冀續展MNM威力 (15:03)

34歲的美斯今夏由巴塞隆拿轉投PSG後，受國際賽及傷患影響狀態，之前3次上陣均未開齋。他今仗復任正選，與尼馬及基利安麥巴比組成三叉戟。麥巴比早段一次右路擺脫守衛傳中，助攻中場伊祖沙古爾怒射死角，助PSG 8分鐘領先。曼城及後有史達寧及貝拿度施華連環攻門中楣，終在74分鐘被美斯由後場策動反擊，由右路內切盤球30碼，與麥巴比撞牆後再以招牌左腳熨射建功。

美斯罕有地向看台奔跑，並擁抱隊友慶祝，賽後稱很高興能入球：「近期上陣比較少，只是第二次在巴黎王子球場比賽，但逐步逐步，我在適應球隊的踢法。（MNM）更多時間一同上陣，就會發揮得更好。」這名阿根廷球星末段任人牆成球迷熱話，統計顯示今場16次後場觸球，也見他多次回到防守崗位遮線。PSG主帥普捷天奴高興美斯終於不再是為敵對球會入球，哥迪奧拿承認無法阻擋美斯，遺憾球隊未能以入球作回應。

PSG賽後兩戰得4分，以較佳得失球差力壓比利時班霸布魯日排A組榜首，後者作客上半場以2：1反勝德甲代表RB萊比錫，贈對方兩連敗，曼城以3分排小組第3。

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