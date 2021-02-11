陝西全運｜單車新星李思穎奪金凱旋 難忘全能賽失利 盼不放棄精神延續亞運 (03:59)

「牛下女車神」李慧詩於全運奪得1金1銅後，一周前已返抵香港休息，但中長距離港將仍在陝西征戰公路項目，最終由李思穎奪得女子個人公路賽金牌，為港隊寫下圓滿句號，這名20歲新星今晨隨隊經上海抵港，同行還有男子全能賽奪銅的梁嘉儒。小妮子率先與教練步出機場，受訪時一直緊握手上金牌，亦不忘再一次感激造就她奪金的隊友。

早在爆冷稱霸公路賽前，李思穎自1月便留守中國備戰，再轉抵洛陽出戰全運場地單車女子全能賽，惟因鬥到最後一項記分賽失利而屈居梗頸四。凱旋時談及此事，她一時感觸：「其實覺得對不起梁峻榮（港隊男將），他犧牲賽前訓練幫助我，但我表現不好，斷送了獎牌機會。」收起鑊場失牌的不快，她一天過後重新振作，隨即為公路賽備戰。

個人公路賽受天雨影響在賽前一天更改賽道，擅長爬山的梁穎儀因賽事改以平路為主，退居輔助角色，與梁寶儀、楊倩玉、逄瑤及童森合作，終保送李思穎衝刺力壓對手奪金。首戰全運即寫下港隊歷史，成為此項金牌女將第一人，李思穎再次感激隊友成就佳績，亦表示今行為明年亞運先上一課：「場地賽後第二天，我便對自己說不可輕易放棄，突然充滿動力的振作投入訓練，希望可以帶着這份精神備戰亞運，練好耐力準備全能賽。」

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