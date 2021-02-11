歐聯｜美斯傷癒復出領PSG迎曼城 普捷天奴否認尼馬與麥巴比內訌 (21:16)

巴黎聖日耳門（PSG）周三（29日）凌晨於歐聯迎戰曼城，球隊名單終再次出現球星美斯的名字。他養傷約10天後，將重遇敵帥兼恩師哥迪奧拿，而PSG主帥普捷天奴賽前否認球隊「內訌」，認為基利安麥巴比與尼馬操練時的對話，只能證明二人重視勝利。
巴黎聖日耳門vs.曼城 now643台周三凌晨03：00直播
PSG於A組意外地遭布魯日逼和，將於香港時間周三凌晨轉戰曼城，美斯在最新的名單中榜上有名，有望復出領軍，助球隊為上屆4強敗仗復仇。美斯於10天前的法甲戰至尾段被換走，其後證實膝部受傷，周日已復操，勢重遇曾執教巴塞隆拿的哥迪奧拿。
另外，PSG日前為歐聯備戰，有傳媒拍得麥巴比與尼馬疑「內訌」，更引述麥巴比當時說：「他一定不會傳球給我。」普捷天奴昨在賽前記者會解畫，表示球員之間必有爭執時候：「我已與他們就此事溝通，這在頂級球員之間經常發生，大家只是着緊表現。即使外界嘗試借此事製造輿論，但他們在隊內確實沒芥蒂。」
利物浦同一時間將在B組作客波圖，中場阿歷山大阿諾特意外地未有隨隊出征。他昨日如常出席最後一課操練，當時並無異樣，但多間英媒認為他是操練時受傷，甚至未能出戰下周日鬥曼城的英超。
另外，利物浦名宿Roger Hunt近日離世，享年83歲。他曾為紅軍上陣492次攻入285球，是隊史次席神射手，亦於1966年助英格蘭隊奪得世界盃。利物浦於官網發表悼文，領隊高普向其家人致哀。
其他報道：歐超聯｜歐洲足協終止追究皇馬巴塞祖雲 祖雲會長未放棄改革球壇
相關字詞﹕體育 歐聯 歐聯分組賽 歐聯A組 巴黎聖日耳門 曼城 法甲 英超 美斯 普捷天奴 尼馬 基利安麥巴比 編輯推介