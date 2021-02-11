西甲｜安素法迪養傷323天復出建功　巴塞大捷止頹　稱當「10號仔」無壓力只感自豪 (19:04)

巴塞隆拿前鋒迪比於7分鐘射入12碼，另一荷蘭隊新兵盧克迪莊則在14分鐘取得首個西甲入球。安素法迪於81分鐘後備上陣，亦是這名18歲西班牙國腳相隔323天後，再次為球隊上陣。他終在補時1分鐘射成3：0完場，助球隊在聯賽和歐聯取得2和1負後再響勝鼓。法迪長唞期間膝部曾施手術3次，他說：「我沒想過復出會是這樣的。你在這裏比賽永遠只會想及勝利。我感謝醫生和協助我康復的護理員，球迷的支持也是不可思議的。」

法迪是承繼了離隊的美斯的10號戰衣，他說：「這球衣不會是壓力，而是自豪，我很感恩。我們是巴塞隆拿，將為聯賽、歐聯和一切奮戰。」巴塞將在周四凌晨在歐聯分組賽次仗作客賓菲加，之後在聯賽作客大戰馬德里體育會。

另外，皇家蘇斯達主場以1：0力克艾爾切後升上次席，只少皇馬1分。「升班馬」華歷簡奴藉35歲鋒將法卡奧射入西甲第3球，主場以3：1勝卡迪斯，賽後多巴塞1分排第5。基達菲作客以0：2敗走貝迪斯後，開季七連敗包尾。

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