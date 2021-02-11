英超︱阿仙奴輕取熱刺三連捷 BBC：下月賽程始見真章 卡尼5戰未開齋 (17:40)

在上月尾，阿仙奴開季三連敗排榜尾，熱刺排榜首，但兩隊狀態隨國際賽期後而逆轉。兵工廠今仗憑伊美路維、奧巴美揚及布卡約沙卡各入1球，以3：1擊敗有孫興慜末段破蛋的熱刺。兩隊賽後同6戰9分，得失球差為-5，阿仙奴憑較多入球排第10。此外，熱刺各項賽事近5仗未能在法定時間90分鐘獲勝，箭頭哈利卡尼聯賽上陣5次未開齋。

入球功臣路維直言在打吡戰入球別具意義，賽後盛讚主帥阿迪達，在球隊艱難時期「一直提醒我們保持冷靜」。阿仙奴名宿基捷基治更稱：「阿迪達長遠而言可繼承雲格，他還年輕，時間能證明其他人想法錯誤。」

阿迪達稱球隊上半場表現接近完美，證明了球隊能力，但英國廣播公司（BBC）、利物浦名宿桑拿士均認為，客軍熱刺上半場表現差勁，而阿仙奴下半場要靠門將蘭斯達爾多次化險才保住勝局，續持觀望態度。兵工廠下月接連要對白禮頓、水晶宮、阿士東維拉及李斯特城等不同風格的中游分子。

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