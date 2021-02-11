意甲｜柏度倒戈建功領拉素挫羅馬 摩連奴訓斥麾下批球證未達標（附精華） (16:29)

拉素賽前各項賽事近4仗不勝，今晨與羅馬交鋒有恩莫比尼掛帥。拉素開賽僅20分鐘便先後憑米連高域沙域及柏度建功領先，羅馬其後反撲並有羅渣伊賓尼斯破蛋，但換邊後拉素中場菲臘安達臣建功，令其後有維列度射入12碼的羅馬以2：3敗陣。

執教生涯首次參戰首都打吡便奏捷的拉素主帥沙利，賽後難掩喜悅之情：「事實證明我們極具潛質，只是尚未發揮，今仗我曾擔心球員發揮上有所限制，所以我要求他們放開懷抱，結果我們做到了。美中不足是我們失了兩球，賽前訓練我們也預期這是場硬仗。」他又坦言自己首次親身感受首都打吡氣氛，賽前從未預期兩軍對碰會令自己的腎上腺素激增。遭摩連奴棄用而加盟拉素的柏度，則成為史上第3個分別為拉素及羅馬在打吡建功的球員，賽後直指今仗將永誌難忘。

繼2018/19球季英超執教熱刺後，摩連奴執教生涯第2次與沙利交手，惟均未能取勝。摩帥完場後除立即在場內向球員訓話外，據報更在記者會與傳媒爭執，並批評球證執法不公：「在拉素2：0前，希沙積曾侵犯尼高路辛尼奧路，但球證卻未有判罰，盧卡斯利華的犯規亦應該領紅被逐，但球證和VAR沒有介入，未達賽事應有的水平。很明顯我們是發揮更好的球隊，亦讓對手受苦。」

另外，拿玻里同日憑域陀奧森漢及第400次為球隊上陣的恩斯治尼各建一功，以2：0擊敗卡利亞里，開季6戰全勝續居榜首，主帥史巴列堤卻直言談論爭標言之尚早，球隊發揮仍有改善空間。至於昨晚助祖雲達斯擊敗森多利亞的保羅戴巴拿及艾華路莫拉達，分別因傷退下火線，主帥艾歷尼證實兩人均缺席周四迎戰車路士的歐聯分組賽次仗。

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