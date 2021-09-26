F1︱咸美頓俄國站取百勝 諾利斯認雨中戰術豪賭失冠 (23:11)

諾利斯昨取得生涯首次排頭位，雖然首圈被法拉利的辛尼斯趕過，但很快重掌主導，領先大半場，一度僅距離生涯首勝4個圈。惟他在雨勢轉強前，未如咸美頓更換半水胎，豪賭失敗的結果，是要慢行多一圈兼一度滑出賽道，最終只以第7名完賽，落後車手榜雙雄及辛尼斯、隊友列斯亞度、另一平治車手保達斯、阿爾派的艾朗素，亦因入維修站前出界，賽後被賽會調查。

諾利斯賽後稱車隊提出入Pit，但自己憑感覺堅持用「光頭胎」：「我一開始不認為賽道及天氣變化很強，有兩圈更可帶開咸美頓。如果維持原本雨勢，我們的決定便是正確。當只是差兩圈，你總會覺得可以冒險一點，現在是有點心碎。」他落車後有份恭喜咸美頓達成里程碑，「黑帝」則盛讚這名後輩：「樂見我的前東家還在前列，這是諾利斯苦中值得高興的事。」咸美頓本周失誤頻頻，起步更一度跌至第7，並在首半程一直被列斯亞度阻擋，隊友保達斯則早段未能防守紅牛主將韋斯塔本，被後者克服換引擎尾位起步劣勢，追上奪分站亞軍，總成績只落後兩分。

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