意甲︱盧卡迪利傳射居功 祖雲達斯兩連勝 伊巴謙莫域悼念名醫傅浩強 (21:08)

今季由薩斯索羅外借至祖雲達斯的意大利國腳文路爾盧卡迪利，開賽僅10分鐘便助攻前鋒保羅戴巴拿，隊友中堅邦路斯則在43分鐘藉12碼開齋，但森多利亞的34歲中場簡達華完半場前助攻守將吉田麻也，令「老婦人」上半場只能領前2：1。57分鐘，盧卡迪利獲中場拍檔古路施夫斯基傳送取得加盟後首球，簡達華其後雖在83分鐘為森多利亞追至落後1球，但祖雲終仍險勝3：2，繼上場對史柏斯亞後，再以同一比數全取3分，亦為周中歐聯分組賽次仗迎戰車路士壯行色。

另外，國際米蘭今晨雖有前鋒拿達路馬天尼斯甫開賽5分鐘先拔頭籌，卻在30和38分鐘被阿特蘭大連下兩城反超前，至71分鐘才藉箭頭迪斯高扳平2：2。國米於86分鐘博得12碼，但後衛費達歷高迪馬高主射中楣彈出，終與阿軍各二成和，賽後6戰得14分，少AC兩分但多阿軍1分。

港產美籍華裔骨科名醫傅浩強（Freddie Fu），於美國時間9月24日與世長辭，享年70歲。他曾於2017年，主理當時效力曼聯的伊巴謙莫域的右膝前十字韌帶撕裂手術，並令後者得以延續職業賽生涯，該名下月初便40歲的瑞典名將，在社交網站悼念該名醫：「傅浩強令我獲得第2次職業賽生涯機會。因為他，我得以仍處於最佳狀態。我欠了他一切。多謝你，傅浩強。安息吧。」

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