陝西全運︱李思穎感謝隊友負傷協助摘金 冀勝利化未來發展動力 (20:19)

李思穎昨有份參加團體計時賽，但隊友梁寶儀、逄瑤及楊倩玉均在雨中滑倒受傷，只有她避過意外。今日「大組」賽事亦因天氣問題改道，雖不利男隊爬坡好手爭佳績，卻為她提供奪金機會。李思穎表示自己之前曾擔心能否完賽，也特別提到楊倩玉末段一次攻擊，成為自己提供終點衝刺勝出的炮台：「我們昨天開會也預計會有類似情况，如果主集團沒追到突圍小組，阿玉都是有機會，所以很神奇，也很意外。很多謝她們昨天炒車後，今天還是很努力幫忙，如果不是她們，就絕對沒有今日的成功。」

李思穎3年前在亞青賽場地賽奪兩金，翌年揚威公路賽而嶄露頭角，轉戰成年組後也曾在場地世界盃取得兩站全能賽第7，兩周前在全運的場地全能賽得「梗頸四」，她說：「上次場地賽失利有少少打擊到我，我會覺得如果全國賽都贏不到時，亞洲、世界（水平賽事）點算呢？今日會同自己講，自己都有爭勝能力，今次對我之後踩有很大動力。」李思穎會隨公路隊大軍返港，先休息兩三日，表示仍未知會否有足夠排名積分，參加下月由法國補上舉辦的場地單車世界賽。

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