菁英盃｜傑志大勝流浪打開今季勝利之門 陳晉一後備建功歸功全隊努力 (18:42)

傑志今季由暫代主帥金東進領軍，但除了在季前的「傑志90周年挑戰盃」以2：1擊敗理文，開季首兩場菁英盃錄得一和一負未開勝鼓，今午在香港仔運動場出戰第3場菁英盃，正選意外地起用17歲小將曾以行出任中堅。不過，「藍鳥」在上半場未見起色，反而流浪攻勢更多，但有門將保羅多次力挽狂瀾，半場才力保不失。

傑志於62分鐘換入陳晉一，這名19歲大港腳在5分鐘後前場成功搶得姚浩明的傳球，再快放擺脫門將盧兆崎射入空門打開紀錄，同樣後備入替的球星丹恩奴域在完場前4分鐘，接應艾里奧二傳勁射再下一城，加上保羅撲出林嘉緯的12碼及艾里奧完場前埋齋，終大勝3：0，取得今季首場正式賽事勝仗。

金東進賽後稱對球隊今仗表現感高興，踢出鬥志，並解釋安排17歲的曾以行任正選中堅，認為安排這名傑志青訓首次在職業聯賽上陣，因後防有多名傷兵，但稱決定正確，讚揚及滿意此子在今場表現及值得獲上陣機會。

陳晉一今場後備入替後出任進攻位置即建功，他稱協助球隊打開勝利之門最重要，並歸功全隊努力：「希望之後順順利利繼續贏波，小時候我就是踢這個位置，所以不會不適應，最緊要幫到球隊，咩位都會踢。我認為不應該單憑一個入球定奪所有表現，現在我的年齡仍可摸索不同位置。」他說，球隊初段未入局，後漸踢出應有風格和進攻套路，下半場是發揮回應有水準。

流浪教練賴嘉輝透露，外援巴辛將登機到港，連同已批出轉會紙的新日籍中堅林遼太，有望在完成隔離後於下月中歸隊報到。

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