陝西全運︱公路單車小將李思穎終點衝刺爆贏 奪港隊今屆第2金 (17:47)

受中國內陸近日暴雨引發山泥傾瀉影響，公路單車取消上下坡路段，改為平路繞圈賽，全程121公里的女子組比賽提前至今午上演，港隊最後3公里有楊倩玉與另外4名對手嘗試突圍，一度拉開20秒差距，主集團在終點前數百米捉到這小組，但冷不提防李思穎再加速，最終帶離數個車位勝出，突破上屆由孟昭娟摘銀的公路賽女隊最佳成績。這名20歲小將在前年的公路單車亞洲賽女子青年組賽事，同樣以最後衝刺擊敗一眾對手。港隊亦繼場地賽星將李慧詩後，取得今屆全運第2面金牌。

至於全長190公里的男子組，由天津、湖南及廣東隊車手末段一同發動攻擊，瓜分獎牌。2名港將隨落後12秒的追趕集團作最後衝刺，高肇蔚最終取得港隊近3屆最佳的第9名，早段曾與突圍集團領先5分鐘的東京奧運代表蔡曉鋒則排第14。

另外，港隊馬拉松代表黃尹雋及姚潔貞亦受風雨影響表現。前者在男子組雖1小時9分內完成首半程，但最後10公里失速，只以2小時27分4秒完賽，名列第26。20歲青海代表仁青東知布爆冷擊敗多位國內名將，以2小時14分26秒奪金。

至於姚潔貞起步後10公里起未再跟隨女子組領先集團，只一直保持均速，以2小時38分9秒衝線，與5月創下的香港紀錄相距近7分鐘。然而，雲南隊奧運代表張德順雖以奪金2小時32分31秒奪金，亦慢個人最佳時間4分鐘。

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