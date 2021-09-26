羽毛球︱伙伍家朗首同場與市民互動 陳浩源冀大眾續關注殘疾運動員 (16:47)

港羽一哥伍家朗於東奧返港後首次出席有市民互動的公眾打氣會，他與陳浩源除了向觀眾分享比賽心路歷程，更即場教授小球迷「挑波」，以及為粉絲簽名合照。

港輪羽一哥陳浩源亦稱，過去也曾跟家朗同場訓練，但一同出席公開活動還是第一次，稱殘奧後多了與東奧運動員同場出席活動，盼有更多這類與市民的互動：「以前我一直形容殘疾運動是小眾運動，本身殘疾人士較少，市民關注度亦較低。今次藉奧運港隊佳績將熱潮帶到殘奧，我們殘奧運動員在比賽期間都感受市民愛戴和關注，希望大家日後再多點關注殘疾運動員，有鼓勵才可在難處向前行。」

伍家朗將於下月中出發到歐洲參加3站公開賽，之後要到亞洲印尼參賽，再往返西班牙戰世界賽，他稱今次出發連同回港隔離，預計明年一月中才能回家：「緊接的目標不會將自己位置放太高，因為奧運後所有事都會重新洗牌，希望自己由零開始重新出發。」

陳浩源稱，原定下月中到東京靜岡縣參加世界賽，因當地緊急事態而延賽一年，今年餘下一站賽事則在非洲烏干達，考慮到回港情况亦不會參戰，故直至明年2、3月到西班牙才有比賽，今年下半年是休養調整時間。他透露，殘奧後曾收到市民親筆信，希望他續戰下屆殘奧，笑言在36歲才獲得關注是有點遲，現心態正面，相信在未來兩三周後會作出決定：「自己仍響往做運動員比賽，身邊人都鼓勵繼續打，所有事都很正面，將會與教練和總會商討，如所有事都合理，我會很快有決定。」

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