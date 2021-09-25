英超︱捷西斯奠勝破車路士不敗身 哥氏曼城終贏杜曹 曼聯輸波折將 (21:33)

車路士上季在杜曹麾下，於英超次循環、足總盃4強及歐聯決賽三殺曼城，對比上場大勝熱刺，今仗以速度較快的尼高路簡迪、迪姆華拿及列斯占士復任正選，其中華拿未能把握僅有的兩次突擊機會。占士其後足踝受傷，要由老將堤亞高施華入替。作客的「藍月」今仗有洛迪卡斯簡迪與拿樸迪傷癒，希望改善中後場用球能力。他們逼搶有效下控球佔優，多次能傳球至輔位球員，但上半場只有加比爾捷西斯的半窩利，是「生波」組織得來的禁區內射門。

曼城下半場首次有攻門中目標，但足以領先。捷西斯53分鐘禁區內截得隊友遠射，再轉身起腳省中人入網，但之後一次反擊攻門被T施華護空門，未能增添比數。車路士換入夏維斯等反撲，但這名中場一次先越位下助攻盧卡古，入球無效，球隊空群而出則要靠門將艾度亞文迪才不致再失球，但仍以0：1告負，各項賽事跨季12場不敗走勢告終。

「紅魔」今晚同時間迎戰阿士東維拉，早段因對方邊衛馬特泰基特離門3碼射高而幸保不失，後衛哈利馬古尼及勞基梳爾其後傷出。維拉中堅高特利侯斯末段頂入頭槌，但補時用手擋出卡雲尼的攻門輸12碼。費南迪斯主射一腳抽高，未能為曼聯搶回1分。

其他報道：陝西全運｜鄭文傑馬術障礙賽第5畢業 單車女隊炒車療傷明日再戰

其他報道：美網｜18歲新后拉度簡露炒教練 稱需向更高水平進發