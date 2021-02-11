排球｜楊德強稱普遍總會管治提升 5會促排總公開文件未獲覆 或向體育專員求助 (20:28)

楊德強今日在港台節目《星期六問責》，被問及排總取消5間球會正式會員資格風波時，表示香港現有60個體育總會，行事作風不盡相同，整體管治一直有提升，近年亦有措施加強管治，例如要求他們根據公司條例註冊，按條例申報及披露資料。他又稱：「近年多人參與運動，關注度高了，多了批評亦屬正常，但現在管治確是更制度化。」他表示，初步向排總了解，相關球會成為會員時程序有問題，在調查及諮詢法律意見後，作出相關決定。

仁濟排球會、力臻排球隊、葵青女子排球隊、ALPS沙灘排球會及青龍排球會，今年5月突遭排總取消正式會員資格，早前公開事件促請排總交代，排總周一（20日）發聲明解畫，表示取消資格一事因接獲其他正式會員投訴，經法律意見後確認批核基礎欠客觀準則。5間球會周三再促請總會公開相關文件，但仁濟總教練陳建達向本報表示，早於8月中發信排總時已有此要求，但至今未獲正式回覆。

被取消資格至今4個月，陳建達表示雖然香港競爭事務委員會日前介入，但擔心事件會被排總「冷處理」。他又稱，5間球會同時備戰重開無期的聯賽，應對這次風波令他們百上加斤，得知楊德強今日在節目談及事件後，考慮聯絡他求助。

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