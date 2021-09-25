菁英盃｜佐佐木周12碼絕殺晉峰 南區兩連捷 貝可泓讚憑鬥志反勝 (19:15)

因疫情關係，大埔運動場對上一次本地足球比賽，已是去年11月1日的菁英盃分組賽，東方龍獅以4：1擊敗冠忠南區，但當時是閉門作賽，上次有觀眾入場已是前季1月18日的港超，同樣有南區以4：2擊敗主場的和富大埔。今午相隔一年零8個月再次重開看台，有480人入場。

南區在上仗首場菁英盃對升班馬港會，開賽僅約20秒即閃電失手，惟憑中堅杜度補時階段絕殺驚險反勝2：1。這支區隊今仗面對今季首次出戰、有主帥艾斯達維需跨季停賽的晉峰，再次在早段先失守，在11分鐘被何思哲勁射攻破大門。

南區於換邊後6分鐘由史提芬彭利拿門前扳平後，晉峰左閘佐敦布朗於60分鐘兩黃一紅被逐，結果戰至83分鐘，南區隊長佐佐木周在禁區博得敵衛手球，並親自操刀12碼得手，以2：1取勝，亦是繼上仗對港會後，再藉對手下半場踢少一人而反勝，在菁英盃取得兩連勝。

南區領隊貝可泓承認，球隊再次因初段欠集中致失球，但憑鬥志反勝，提醒球員防守死球及界外球攻勢需要更集中。晉峰總教練何信賢稱，球隊在領先下反而踢得更拘謹，但對整體表現收貨，又稱相比上季首戰港超，防守等表現有進步：「球隊雖然有些地方繼續犯錯，但部分年青球員有進步。」主教練艾斯達維則需再停兩仗才可督師。

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