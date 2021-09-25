陝西全運｜鄭文傑馬術障礙賽第5畢業 單車女隊炒車療傷明日再戰 (18:30)

鄭文傑周四以第4位躋身決賽，但今早在首輪伙拍坐騎Funchal，先以8個罰分排在第8位，下午轉戰次輪僅被罰5分，連同首輪累積13個罰分，與獲銅牌的浙江隊騎手只差一分，最終以第5名完成個人第4屆全運；冠軍為錄得8個罰分的廣東隊名將梁銳基及坐騎La Luna。

香港單車隊今早亦於陝西出戰團體計時賽，男隊派出高肇蔚、梁峻榮及繆正賢，帶領伍柏亨、劉允祐及吳森鐳出戰100公里賽事，但只以1小時55分46.999秒衝線，較摘銅的上海隊慢約43秒，以第6名完成賽事。

女子隊由麥迪遜拍檔梁寶儀及逄瑤，聯同李思穎及楊倩玉出戰50公里賽事，但逄瑤在雨中作賽途中炒車，梁寶儀及楊倩玉亦捲入意外，堅持完賽以1小時09分01.180秒敬陪末席。

逄瑤右腳多處擦損；梁寶儀亦膝頭腫脹，表示慶幸未有傷及骨頭。她們賽後亦接到壞消息，賽會將個人公路賽提早一天至明午上演，女將們賽後隨即療傷，盼趕及明日全力出擊。

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