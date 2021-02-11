意甲︱拿玻里派4蛋返榜首 奧森漢入球回饋史巴列堤 摩連奴締領軍不敗紀錄 (19:57)

拿玻里上場意甲作客以4球淨勝烏甸尼斯，此役又藉恩斯治尼於10和39分鐘助攻域陀奧森漢及法比安彭拿，加上夏榮羅辛奴也在50和59分鐘妙傳奧森漢及施連斯基得手，使森多利亞主場吞4蛋，並令拿玻里與法甲開季七連捷的巴黎聖日耳門（PSG），成為五大聯賽僅餘的全勝球隊。21歲的尼日利亞國腳奧森漢近期在聯賽和歐霸3戰獨取4球，他說：「有好的開始是重要的，這令我更有信心爭取入球。史巴列堤對我助力不少，我希望能回饋他。我為有這樣的教練感到榮幸。」

羅馬抹去上場意甲負維羅納的傷痛，憑譚美阿巴謙在36分鐘一箭定江山挫烏甸尼斯，取得主場3連勝，而主帥摩連奴則連同昔日執教國際米蘭在內，以41場不敗追平意甲領軍主場連續不敗紀錄。羅馬賽後續落後拿玻里3分，惟隊長羅倫素柏歷堅尼末段，被指跳頂時向對手批肘「兩黃一紅」，勢無緣下周日作客拉素的首都打吡大戰。拉素則有恩莫比尼於補時入12碼，作客以1：1逼和拖連奴。恩莫比尼暫以8球領前射手榜。

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