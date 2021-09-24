亞盃外︱香港女足憾負菲律賓無緣決賽周 隊長鍾貝琪入罰球一度扳平 (22:04)

港女足於烏茲別克首都塔什干出戰2022年女子亞洲盃外圍賽F組賽事，大軍有中場主力陳詠詩、韋婉婷及姚希雯因私人理由在出征前退隊，周二首仗0：0悶和尼泊爾女足後，今日在香港時間傍晚6時面對首仗完場前連入兩球以2：1反勝尼泊爾的菲律賓女足，防線上由隊長鍾貝琪聯同門將吳卓蔚、後衛郭靜雯及賀允同等恆常港腳領軍，在開賽16分鐘先失一球，半場落後0：1，戰至61分鐘，鍾貝琪在禁區頂直射罰球得手，為港女足扳平1：1，其後未能再下一城，於87分鐘被對手突破越位射入絕殺球，終僅負1：2，在F組兩戰一和一負得一分排次名，無緣晉身明年1月在印度舉行的決賽周。港女足自2006年起在賽事設外圍賽後，便未能晉身決賽周。

鍾貝琪賽後表示，今仗隊友均發揮水準及做到教練部署，惟在尾段體能下降未能背城借一：「今場每位球員都做得好好，唯一可能是到後段時間大家體能有所下降，意志上有少少drop咗，加上最後與對方鬥攻，導致失位的機會都大咗，令對方把握到最後入球。今次晉級唔到的確有點可惜，但我覺得今場賽事與隊友都踢出士氣，希望大家都繼續支持香港女足，我們一定會愈戰愈強！」賀允同表示，今次大軍成員不少都較年輕和經驗淺，但驚喜落場時沒有怯場：「今次對手比以往弱，球隊做多咗後場組織，但仲有更大進步空間，例如點樣做好最後埋門一腳，以及後防如何參與更多進攻等。雖然今次賽事很多有經驗的隊友都來唔到，但藉此讓我們這班中層年齡球員肩負更多責任，年青球員也多了放膽嘗試，球隊士氣亦一直很好。」

港女足於下周日在當地友賽孟加拉隊，下周三晚登機先赴首爾再翌日轉機抵港，回港後將要隔離14天至下月中。

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