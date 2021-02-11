陝西全運︱高球港將黑純一取第4 不敵3職業國手無緣獎牌 單車隊主攻明日團體計時賽 (18:08)

黑純一今年在PGA中巡賽7戰累積6次前5名，包括6月中的西安經典賽，在今次全運的比賽球場取得季軍。他本周首3輪排並列第3，今日曾在1個4桿洞捉到老鷹，但各有3次捉到小鳥及打出柏忌，全日以低標3桿的68完成，總成績是低標14桿的270，5桿落後近年旅美的海南代表袁也淳。24歲的後者力克征戰PGA歐巡賽的師兄李昊桐及吳阿順奪標。

由於當地早上下大雨，最後一輪比賽要延至中午才展開，黑純一指今次參賽，天氣是最大挑戰：「球道很濕，比賽最後一天有些失誤，發揮得不太好，有些遺憾，但能夠參加全運會，是很好的經驗，希望下次可以和隊友一齊參加。」黑純一在8年前遼寧全運是男團銀牌成員，但今屆只與女將韓紫琳參與個人賽。後者最後一日兩度打出雙柏忌，最終在女子組只能以並列第10名完賽。

公路單車則在河南洛陽展開，在今日的個人計時賽，港隊以女子組排第19的梁穎儀表現最佳。明日的100公里團體計時賽，由梁峻榮及高肇蔚領銜的男隊有力衝擊獎牌。他們今年曾在中國聯賽分站摘銅，但初步比賽名單上，未見早前在場地賽全能賽負傷摘銅的梁嘉儒。

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