西甲｜巴塞交白卷連續3仗不勝　朗奴高文嘆屢誤戎機兼傷兵太多（附精華） (18:00)

西甲上月中開鑼，巴塞隆拿首3戰2勝1和，踏入本月成績急轉直下，先於上周中的歐聯首戰主場慘負拜仁慕尼黑0：3，接着在聯賽棄球隊擅長的tiki-taka戰術，改用較直接的兩側傳中叩關，結果出現54次傳中球，卻只能逼和客軍CF格蘭納達1：1，賽後傳言朗奴高文帥位勢危，今仗賽前獲會長拿樸達支持，但後者仍強調球隊不能放棄悅目足球。

巴塞此役的傳中球數目已大幅減至24次，但6次攻門比卡迪斯要少7次，關鍵之一是中場法蘭基迪莊先後於62和65分鐘「兩黃一紅」，而隨着前鋒迪比在86分鐘右路射門柱邊出界，注定球隊再次失分。巴塞賽後5戰得9分排第7，落後多踢1場的「一哥」皇家馬德里7分。朗奴高文在完場前直接領紅，他說：「我當時是心平氣和地告訴第四旁證場內有兩個足球。在這個國家，你是會因此被逐的。」

朗奴高文又坦言不滿賽果：「我們是有4或5個入球機會，卻無一成為入球。可是，關於球員的比賽態度和對球會的忠誠度，我是毫無投訴的。」對於傷兵滿營的難題，他重申：「雖然每仗的目標都是爭勝，但同時須保持理性，看看這支球隊，我們有7名主力因傷缺陣。」巴塞的「十字軍」中，包括安素法迪和阿古路等4名攻擊球員。

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