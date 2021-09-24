全運｜單車港隊轉戰公路賽 梁寶儀梁穎儀計時賽分途出擊 (01:38)

港隊目前於全運累積1金5銅，當中1金2銅來自單車手李慧詩與梁嘉儒，前者上周已返港休息，但梁嘉儒留守當地備戰公路賽。他今日不會上陣，其麥迪遜拍檔梁峻榮則會與高肇蔚，率領劉允祐、繆正賢、伍柏亨及吳森鐳，合力轉戰男子100米公里團體計時賽。而梁寶儀戰畢女子麥迪遜賽後，亦會伙楊倩玉、逄瑤及李思穎出戰女子50公里團體計時賽。

至於梁寶儀胞妹穎儀苦練多時，今早亦會出戰女子個人計時賽，與小將童森分途在20公里個人計時賽衝牌。梁穎儀早在3年前亞運同一項目摘銅，但全運計時賽選址平路，她表示只求發揮水準，重點將是之後的大組賽：「正正因為平路非我所擅長，心理壓力相對會較細，但仍會盡全力踩，發揮應有能力，之後會全力準備大組賽。」今屆男子個人計時賽由何柏爾及朱浚瑋出戰，港隊上屆憑張敬樂在此項奪銀，但這名昔日主力今年初已高掛戰車。

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