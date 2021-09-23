西甲｜賓施馬傳射各二助皇馬大捷 武磊單刀失機 無阻愛斯賓奴首響勝鼓 (21:29)

賓施馬及馬高阿辛斯奧於3和24分鐘建功後，前者又於29和55分鐘助攻阿辛斯奧，令倒戈馬略卡的阿辛斯奧首次為皇馬「戴帽」。賓施馬於78分鐘再建功，加上艾斯高埋齋，令有李康仁破蛋的馬略卡慘負1：6。賓施馬賽後以8球領前射手榜，7次助攻亦最多，並成為隊史第4人累計200個聯賽入球。教練安察洛堤亦大讚這名前鋒表現全面：「他入球不少，有時令你忘記他的助攻和對球隊的其他貢獻。」

皇馬周六在西甲迎戰維拉利爾，「黃色潛艇」主場以4：1擊退艾爾切，開季5仗首響勝鼓，而上仗被皇馬打破不敗身的華倫西亞，作客以1：3敗走西維爾。西維爾落後皇馬5分但少踢1場。此外，愛斯賓奴憑前鋒魯爾杜馬斯在54分鐘射入極刑，作客以1：0打敗開季5戰全敗的包尾球隊艾拉維斯。「愛奴」前鋒武磊於66分鐘後備上陣，曾在補時單刀射得太「正」，被艾軍門將費蘭度柏捷高擋出，已291天未嘗為東家建功。

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