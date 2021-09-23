排球｜競委會調查5球會遭排總「DQ」 籲體育組織審視開除會籍準則 (20:03)

ALPS沙灘排球組織、力臻排球隊、青龍排球會、葵青女子排球隊及仁濟排球會，近日在社交網發聲明提及今年5月遭排總解除正式會員資格，排總其後反駁是處理投訴時發現無客觀準則作為批核基礎，再令5間球會在昨晚發聲明回應，要求公開相關法律文件；排總昨日未有回覆本報查詢。仁濟排球隊教練陳建達今日接受電台訪問時稱，球隊當初按要求撰寫申請信，近年成績亦佔據甲一頭3名，質疑緣何以此成績仍沒資格成為正式會員。他又表示事情自5月發展至今，一直向排總查詢未獲正面回應，被問及下一步行動時表示迷惘。

競委會今日就此事回應，表示正了解事件，特別是有否引起《競爭條例》下的競爭問題，除要求相關人士提供資料，亦呼籲如有資料可聯絡該會。競委會提及今年7月發表的意見公告，行業協會的入會規則應具透明度、合乎比例、不含歧視成分，並籲所有行業、體育、專業及工商協會或組織，主動審視入會及開除會籍的準則及程序，如有需要應適當修改，以確保符合《條例》規定。

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