英聯盃｜曼聯14年來主場首負韋斯咸 蘇斯克查：麾下初段像路人甲 (19:11)

曼聯周日於英超交鋒作客以2：1險勝韋斯咸，此役正選陣容全變，改由安東尼馬迪爾、查頓辛祖及連格掛帥攻堅，中場桑馬達和雲迪碧克從後策應。開賽僅9分鐘，韋斯咸的蘭仙尼抽入先開紀錄，隊友中場拍檔麥克盧保則在3分鐘後，於禁區內拉跌連格卻沒被判12碼。「紅魔」往後大舉反撲，下半場調入前鋒格連活特及中場般奴費南迪斯，但全場27次攻門均未能轉化成入球，終自2007年5月後，首次在奧脫福球場負「鎚仔幫」。

蘇斯克查埋怨道：「己隊最初10分鐘行軍緩慢，無論有球在腳與否，球員都像路人甲般。我們不能期望這樣的表現能獲勝，必須盡快入局。」馬迪爾此役被指效率不足，蘇帥回應說：「我拒絕歸咎個別球員。他的表現與其他隊友一樣，他明白我們的要求，若繼續努力，將會獲得機會。可是，球隊有27次攻門委實不錯。」對於收起基斯坦奴朗拿度等主力，蘇帥解釋道：「球季是漫長的，前面有不少大戰，包括歐聯、英超和足總盃，每一場比賽都是重要的，所以有這樣的正選陣容決定，有時你是需要冒險。」韋斯咸將於10月26日迎戰曼城，爭入8強。

另外，熱刺藉中場尼當比利先於14分鐘建功，隊友箭頭哈利卡尼後在23分鐘開齋領前，卻被主隊狼隊分別在38和58分鐘破門追和2：2，卡尼其後在互射12碼得手，終助熱刺以3：2勝出。車路士亦有前鋒迪姆華拿打破今季入球荒，與客軍阿士東維拉各一言和，「藍戰士」之後在互射12碼以4：3勝出。阿仙奴則藉鋒將拿卡錫迪、中場伊美路維及前鋒尼基迪亞「士哥」，主場以3：0大勝AFC溫布頓，連同兩場英超錄得三連捷；李斯特城則憑前鋒盧卡文和伊恩拿祖下半場各入一球，作客以2：0淘汰米禾爾。

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