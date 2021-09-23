陝西全運｜俞雅欣跳遠闖決賽盼躍出香港紀錄 黑純一高球並列第3明衝牌 (16:41)

以6.31米保持港績的港隊女將俞雅欣，今早於西安奧體中心出戰跳遠資格賽，首跳做出5.87米，第2跳以5.99米排名12位，第3跳則犯規下未錄得成績。天津隊對手章文穎同樣在第3跳失手，只做出5.64米，亦因第2跳的5.93米不及俞雅欣，令這名港將得以取得決賽最後一席。

浙江隊的龔璐穎以6.40米居首，她的隊友陸敏佳及河南隊的許小令，分別以6.31米及6.24米排第2、3位，曾奪亞洲賽銅牌的俞雅欣明晚若能刷新香港紀錄，有望衝擊獎牌。女子4x100米接力隊則因潘幸慧隔離訓練時受傷，今早改由「欄后」呂麗瑤伙拍陳佩琦、李巧怡及江俊淇，以46.55秒排名小組第5名，未能晉級。

高爾夫球男將黑純一今日亦續戰第3天賽事，他單日做出低標準4桿的佳績，總成績為低標準12桿的201桿，由第4位微升至並列第3位，明日出戰壓軸一輪，同樣有望奪得獎牌。

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