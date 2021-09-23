獵豹參選｜伊度奧角逐喀麥隆足總主席 憂球圈發展停滯冀與世界接軌 (14:49)

綽號「獵豹」的伊度奧球員生涯奪冠無數，包括助巴塞隆拿兩奪歐聯冠軍，亦曾效力車路士等勁旅，至2019年宣布退役。這名40歲喀麥隆前國腳宣布將在12月競逐該國足總主席，冀助「非洲雄獅」的足壇重新發展：「等待並不是選項。現在是時候重建我們的球壇，我們不能再耽誤，因為全世界已發展，唯獨我們仍然落後。」喀麥隆明年1月將主辦非洲國家盃決賽周，伊度奧期望屆時可向非洲及全世界證明該國足球實力。

球壇過往有不少名將掛靴後退居幕後出謀獻策，克羅地亞前國腳蘇加在2012年起擔任該國足總主席，至今年任期屆滿卸任，其昔日國家隊戰友波班則擔任歐洲足協足球主管。球會方面，在2003年奪得金球獎的捷克隊名將尼維特，退役後擔任祖雲達斯副主席，意大利隊名宿馬甸尼掛靴後則任母會AC米蘭技術總監。

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