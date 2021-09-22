港超｜丹恩奴域菁英盃開紀錄難阻失分 傑志追月夜遭東方逼和 (22:31)

傑志今季首場正式賽事以0：3大敗予理文，4日後再戰遇上宿敵東方龍獅，有球星丹恩奴域及巴爾拿復任正選，東方主教練盧比度首度領軍倒戈，賽前走向傑志後備席與總監朱志光及球員寒暄。開賽首10分鐘不乏埋牙場面，東方今場正選唯一外援中場米基爾於5分鐘在禁區頂勁射，被今場傑志正選門將保羅飛身撲出底線。

戰至17分鐘，東方左閘黃梓浩在禁區頂踢跌傑志小將趙聡悟，陳晉一主射罰球中柱，丹恩奴域門前「執雞」補射得手，領先1：0，延續其對東方必有入球的紀錄。「藍鳥」於30分鐘幾乎再下一城，陳晉一接應傳中在門前僅頂斜。

完半場前傑志守將謝家強因傷退下火線，由唐建文入替，中堅羅拔圖其後再對米基爾犯規，兩黃一紅被逐。東方打多一人，上半場最後一擊門前混戰未能扳平，傑志半場領先1：0。換邊後2分鐘，傑志禍不單行，再有另一守將杜馬思傷出，由中場查理史葛入替串演中堅。

結果東方在50分鐘由王力威近門頭槌扳平，再換入兩名西班牙籍新兵馬高斯及杜華利，首為新東家上陣。雙方其後互有攻守，但未能打破僵局，傑志補時階段再有丹恩奴域受傷被換出，但場邊所見未有大礙，雙方踢成1：1平手，傑志開季兩場菁英盃都未能打開勝鼓，下場將於下周日對標準流浪。

傑志暫代主帥金東進稱，羅拔圖領紅牌改變了賽事形勢，但不願多評球證判決，只欣喜球隊在踢少一人下仍努力製造攻勢。「藍鳥」開季兩場賽事不勝，他稱球隊兩仗均欠運，期望麾下保持信念等待重返勝軌。對於兩名守將先後傷出，他透露韓籍中堅朴俊烔已完成隔離及隨隊操練，下場可列入大軍候命。東方主帥盧比度稱，對最後20分鐘未能再下一城感失望，認為理應再踢得更好。

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