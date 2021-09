球壇打工皇帝｜C朗福布斯收入榜反壓美斯居首 尼馬麥巴比望塵莫及 (19:50)

根據福布斯足球員收入榜,剛回巢曼聯的C朗今個年度薪酬為7000萬美元(約5.4億港元),其他收入亦有5500萬美元(約4.3億港元)。美斯收入雖較C朗高,達7500萬美元,但其他收入只有3500萬美元,總數較C朗少1500萬美元。美斯的巴黎聖日耳門隊友尼馬以9500萬美元排在第3位,基利安麥巴比只有4300萬美元,排在第4位。而「小白」恩尼斯達亦以3500萬美元排在第7位,屬前10位唯一並非征戰歐洲聯賽的球星。

Ronaldo tops the list of the world's highest-paid soccer stars 🤑 @brfootball



Messi is close behind at No. 2. pic.twitter.com/jVsVJrApOu— Bleacher Report (@BleacherReport) September 21, 2021