球壇打工皇帝｜C朗福布斯收入榜反壓美斯居首 尼馬麥巴比望塵莫及 (19:50)

根據福布斯足球員收入榜，剛回巢曼聯的C朗今個年度薪酬為7000萬美元（約5.4億港元），其他收入亦有5500萬美元（約4.3億港元）。美斯收入雖較C朗高，達7500萬美元，但其他收入只有3500萬美元，總數較C朗少1500萬美元。美斯的巴黎聖日耳門隊友尼馬以9500萬美元排在第3位，基利安麥巴比只有4300萬美元，排在第4位。而「小白」恩尼斯達亦以3500萬美元排在第7位，屬前10位唯一並非征戰歐洲聯賽的球星。

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