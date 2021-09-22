排球｜5球會再發聲明促排總公開文件 斥取消正式資格簡報會禁提問 (17:01)

仁濟、力臻、ALPS、青龍及葵青共5間本地球會，日前公開表示今年5月突遭排總解除正式會員資格，排總直至前天發聲明回應，解釋是由上屆董事局通過他們的正式會籍，現任董事局上任後處理部分會員投訴，經大律師提供意見後，認同審批時沒有客觀批核基礎，因此投訴成立，亦曾向5間球會解釋決定。

5間球會今日再於社交網同一時間上載聲明，分4點回應排總提出的理據。他們在聲明中提及，上屆董事局在決議資格時，已諮詢律師團隊，並獲大比數通過議決，當有數個正式會員投訴後，時任會長亦已外聘獨立大律師，後者報告表明投訴理據不成立。他們強調5間球會申請時按會章規定，經合法程序審批，又認為排總只引用大律師報告，但不願公開該份報告詳文，做法令人大惑不解。

排總曾表示已安排律師團隊向會員解釋取消資格的決定，但5間球會在今次聲明提及，該次簡報會過程極不公開透明，會長在開始時表明不能錄音及提問，亦不會作會議紀錄。5間球會質疑現有29個會員中，只有9個擁有甲一、甲二及乙組參賽球隊，又提及剛於日本結束的男排亞洲賽，14人中便有一半來自5會，只有兩人來自排總現有會員球隊，質疑資源分配公平性，並促請排總公開取消他們正式會員資格的文件。

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