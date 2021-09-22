西甲｜巴塞冀馬天尼斯掌帥 解僱朗奴高文難賠償 小白撐沙維回巢 (18:07)

巴塞周二（21日）在西甲主場迎戰CF格蘭納達，憑中堅朗奴阿拿奧祖的入球以1：1逼和對手，自上周歐聯分組賽不敵拜仁慕尼黑後續頹勢未止。馬卡報等西班牙傳媒報道，會長拿樸達屬意解僱去年8月上任的主帥朗奴高文，主因是這名荷蘭隊名帥賽後稱巴塞已非「地上最強」，又棄用球隊慣常的tiki-taka戰術，雙方理念南轅北轍，難以繼續合作。獲朗奴高文引薦的西維爾借將盧克迪莊，迎戰CF格蘭納達多次失機，亦令管理層相信其戰術難以助巴塞復興。

馬卡報同時報道，巴塞仍未決定換帥的主因，是高額的賠償金帶來負擔。除解僱朗奴高文需賠償約1170萬歐元（約1.1億港元）外，這名荷蘭隊前帥當日「跳槽」時的解約費用，亦要由巴塞承擔。至於擅長短傳滲透戰術的馬天尼斯，獲拿樸達認可為新帥接班人，但這名祖籍加泰隆尼亞的48歲教練現為比利時隊教練，若「過檔」亦令巴塞需支付高額的賠償金。

巴塞隆拿另一新帥人選，是由球隊名宿沙維接掌。這名西班牙前國腳退役後執教卡塔爾勁旅艾薩德至今，曾效力巴塞的神戶勝利船球星恩尼斯達，亦開腔支持昔日戰友回巢：「若你問我有否想像沙維在場邊指揮巴塞球員，我會說有。他一直為領軍做好準備，我相信他有能力接受挑戰，現在是適當的時機。」

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