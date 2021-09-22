全運｜江旻憓團體賽8強僅負 重劍男隊第5畢業 陳銘泰晚上跳遠衝牌 (15:11)

江旻憓昨晚於個人賽銅牌戰擊敗孫一文，領獎過後笑說中秋夜亦要提早休息，準備今早在天津展開的團體賽。她與奧運戰友連翊希及全運個人賽16強對手何廸琳合作，陣容缺少已返美繼續學業的另一奧運主力佘繕妡，亦因朱嘉望隔離訓練時受傷，今天只能半力出戰團體賽。

不過，3名女將仍在首圈16強以39：34擊敗浙江隊。位列7號種子的她們晉級8強後，即遇上由孫一文、朱明葉、林聲及許安琪的奧運聯合隊，最終力戰以42：45僅負，無緣4強，跌入5至8名名次賽。她們再於首場名次賽以36：45敗予江蘇隊，將與安徽隊爭奪第7名。

男子重劍隊派出方凱申、何瑋桁、吳浩天及黎家俊，挾10號種子身分在團體賽16強挑戰7號種子上海隊，先以36：30取勝過關，惟8強以32：43不敵福建隊，同樣跌入名次賽。他們於首場名次賽以45：44險勝山東隊，再於次仗以43：42再勝江蘇隊，以第5名佳績畢業。

港隊今日於陝西續戰多個項目，田徑女將陳佩琦於200米跑預賽第一組跑出25.71秒，在小組敬陪末席，希望將落在女子4x100米接力賽。男子跳遠代表陳銘泰成為目前唯一打入決賽的田徑港將，他挾資格賽7.68米的第8位成績，今晚於決賽衝擊獎牌。

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