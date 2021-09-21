港超︱愉園前球員發信促足總助追欠薪 主席貝鈞奇稱應「冤有頭債有主」 (20:15)

上季愉園逾20名職球員在7月中開記者會，公開愉園涉及42名職球員欠薪總額高達550萬元，雙方其後曾在勞資調停會會面，足球部班主陳志實承諾以分期付款形式每周匯款30至40萬元、於10月中還清所有欠薪，然而除了外援艾迪比帝已收到約10萬元的賠償，其餘本地職球員都未收過任何款項。

事件涉及兩間跟愉園有關的公司「愉園體育會」及「愉園足球俱樂部」，部分職球員已入稟勞資審裁處向球會追討欠薪，日前裁決撤銷控告「愉園體育會」，判欠薪由屬外判的「足球俱樂部」負責，每名申索人欠薪總額介乎10至20萬港元，球員待法庭頒令後將申請破欠基金。

愉園前球員林毅東昨發公開信，不解為何愉園未解決欠薪問題，卻仍獲准參加今季港甲聯賽，形容「就像酒樓管理公司，有什麼事就欠薪，然後倒閉」，又批評足總收取球員欠薪資料後，便再沒有跟進：「為何要讓香港足球也要蒙上這灰色地帶？為何足總不能做一些實事，保障這一幕不會發生？往年是夢想，今年是愉園，明年又會是哪一隊？」信中以前港超隊夢想FC外援祖亞昆被欠薪向國際足協求助獲判勝訴為例，最終該會被取消會籍，質疑今次愉園發生同類事件卻沒落得同樣結果，促請足總未來加強把關，並協助愉園職球員向國際足協申訴「討回公道」。林毅東今季轉投港甲球會高力北區，將於下周日下午對前東家愉園。

足總今日（21日）回應，就愉園部分職球員到勞資審裁處申索的案件，正積極跟進並會密切關注事態發展。不過，足總主席貝鈞奇向本報表示，香港是法治社會，一切要遵從法庭判決，在勞資審裁處已判決下，足總不能干預欠薪相關法律程序：「足總規例上有些合約是要體育會簽，但法庭裁定體育會不是直接僱主，一切欠薪由足球部承擔。進入勞資糾紛程序後，足總只是協調角色，只能促請班主盡快處理。而愉園體育會是非牟利組織，不可能承擔這筆欠薪。」

至於愉園今季退出港超後降至甲組續賽，在日前已參加今季首場賽事，並以1：2負黃大仙。去年12月已辭任愉園體育會主席的貝鈞奇解釋，愉園今季已由「俱樂部」改為「體育會」管理，強調過程中他從沒參與或提供意見。新主教練趙覺超早前向傳媒表示，球隊與上季欠薪的「足球俱樂部」班主不同，後者欠薪與「體育會」無關。

貝鈞奇續道，同情受影響球員失業及無糧出，但稱愛莫能助，然而並不鼓勵「無的放矢」，認為發信者「搞亂了方向」：「應該『冤有頭債有主』，有人條氣唔順，也不能干涉法庭判決。欠薪一事香港已有勞工法例保障，但國際足協不是大過法庭，要遵從勞資審裁處的判決書。」他又澄清，夢想FC當時是被國際足協禁止在轉會窗簽入新球員，最終因球員不足而沒參賽，並非被暫停會籍。

另邊廂，香港職業足球員協會（PFAHK）昨宣布，透過早前舉行的全民足球賽活動所成立的「足球員抗疫基金」，今日起為期一個月接受受疫情影響的職業足球員申請，成功申請者將獲發5000港元，由活動受惠機構香港國際社會服務社處理。申請者須證明去年3月至今年8月期間至少連續3個月沒收入，方符合申請資格。林毅東亦致函PFAHK，期望協會協助愉園職球員向足總查詢，包括一式三份合約是否不被認受、要求足總處理球員合約時必須與球會簽約，以及跟進足總有否就事件向國際足協申訴。

愉園前球員林毅東公開信質疑及足總主席兼愉園體育會前主席貝鈞奇回應

林毅東：為何愉園欠薪還可參賽？

貝鈞奇：愉園今季由「愉園體育會」管理，並非此前申請港超牌照參賽的「愉園足球俱樂部」

林毅東：為何職球員及教練不能直接按照球會會籍跟球會簽約？

貝鈞奇：足總必定會按會章依例辦事，香港已有勞工法例保障

林毅東：要求足總代職球員告上國際足協，控告愉園欠薪

貝鈞奇：欠薪有本地勞資審裁處處理，國際足協非大於法庭，足總亦須尊重法庭判決

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