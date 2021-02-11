法甲︱美斯被換黑面拒握手　普帥：他說沒事　PSG反勝六連捷 (19:01)

今仗是美斯第3次為PSG上陣，亦是繼上周中歐聯分組賽首戰作客打和布魯日後，再次擔正。他是上半場表現最搶鏡的球員，先於32分鐘在中場策動攻勢，接着後上接應尼馬後腳妙傳射門，但被里昂門將安東尼盧比斯用腳擋出。36分鐘，美斯離門25米主射罰球中楣角彈出，始終未能開齋。54分鐘，里昂中場盧卡斯柏基達先開紀錄。66分鐘，尼馬博得12碼及親自射入為PSG扳平。

76分鐘，美斯被另一新兵阿舒拉夫入替，其間這名34歲阿根廷隊球星面露不悅，既拒絕與普捷天奴握手，又曾互相對話。補時兩分鐘，PSG藉另一後備射手莫路伊卡迪接應基利安麥巴比的傳中球頂入，以2：1勝出，也是球隊今季第3次在聯賽反勝，賽後得18分，領前少踢1場的次席球隊馬賽5分。

普帥回應美斯事件道：「教練總須下決定。對於他的反應，我曾問他如何，他說沒事。這就是我們的對話。」普帥續說：「己隊有35個球員，只有11人比賽，不能再多。比賽期間的所有決定都是為球隊和球員好，有時它會有效，有時卻不；有時球員喜歡它，有時會不高興。」法甲將在周三「開快車」，PSG將作客梅斯，之後在周六迎戰蒙彼利埃，然後是下周二歐聯分組賽大戰客軍曼城。

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