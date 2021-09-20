意甲｜祖雲達斯遭AC米蘭逼和 開季4戰不勝締60年最差 (17:20)

兩軍上周中同樣戰畢歐聯，上仗擊敗瑞典球會馬模開齋的祖雲達斯，是役有莫拉達及保羅戴巴拿掛帥，今季回巢的摩斯堅恩則任後備；歐聯首戰不敵利物浦的AC米蘭，則續有老將伊巴謙莫域因傷缺陣，另一射手基奧特亦未有入選大軍名單，正選陣容以列比錫任單箭頭攻堅。開賽僅4分鐘主隊便憑莫拉達的入球先開紀錄，惟AC米蘭其後主導戰局，至下半場更多次策動具威脅反擊，終在76分鐘憑列比錫的入球扳平。完場前AC米蘭更有皮爾卡魯魯右路突破勁射，惟未能命中目標，兩軍最終賽和1：1。

開季4戰3勝1和的AC米蘭，賽後與榜首的國際米蘭同得10分，惟得失球差不及而暫居次席。至於開季4戰仍未開齋的祖雲達斯，除了創下自1961年後最差開季成績外，積分榜更跌至第18位，僅比榜尾4戰全敗的沙蘭力坦拿多兩分，並僅以較全得失球，領先尾二的卡利亞里。

祖雲主帥艾歷尼賽後稱自己應為失分負責：「球隊領先後應加強防守，球證鳴笛完場我鬆一口氣，因為己隊有機會敗陣。球隊的發揮令我感到憤怒，在領先後不夠集中，上半場時我們原本一直控制戰局。」AC米蘭主帥皮奧利則稱讚在伊巴謙莫域等缺陣下，一眾小將仍有出色表現，表現比上季進步。

羅馬雙雄同日亦分途出擊，其中有主帥沙利停賽的拉素，主場以2：2逼和有馬沙利接掌的卡利亞里，客軍是役有倒戈的射手基達巴爾迪建功，領軍終止兩連敗走勢。同樣換帥並由杜陀執教的維羅納，則意外地以3：2險勝羅馬，取得今季首勝，亦令羅馬主帥摩連奴吞下上任後首敗。

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