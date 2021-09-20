陝西全運︱蔡俊彥如願領港隊花劍男團摘銅 女隊稍後接戰（不斷更新） (16:44)

蔡俊彥昨於個人賽8強落敗後表現失望，稱一段時間未試過站上頒獎台，非常掛念這感覺。他今日與楊子加及張小倫先贏上海隊，但4強不敵以中國隊代表為主的福建隊，要銅牌戰鬥上屆亞軍江蘇隊。港隊此戰開局完全佔優，3將各戰一場後已領先15：5，最終三子一直保持大約10分的領先優勢，最終贏45：36摘銅，追平上屆戰績。

第4次參加全運的張小倫，賽後稱捱過隔離期，又非常轉折才抵達劍擊比賽城市天津，「從未想過求其打完就算」。他與港隊總教練鄭兆康都相信，如張家朗能健康出賽，有信心四強過關，但對銅牌都收貨。對於女隊，康教練稱：「她們落後下追上，無論有無牌都好滿意，團隊精神非常好。」花劍隊明日下午返港，張小倫稱已近3個月沒見的家人，非常掛念。

相關報道：陝西全運︱花劍港隊男團4強不敵福建 落入銅牌戰

女將鄭曉為、關渝澄、符妤名及范琳娜稍後亦會爭銅牌，將於下午5時30分鬥陝西隊。她們在4強早段已落後福建隊10分，之後未能重演8強反勝浙江隊之勢，以33：45落敗。

全運劍擊項目完成佩劍及花劍後，明日將上演男、女子重劍個人賽，港隊將分別由方凱申及江旻憓領銜出擊。

其他報道：英超｜簡迪破悶局領車路士挫熱刺 杜曹讚媲美C朗「每隊皆渴求」